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Taşıt sayımız arttı

YOZGAT il genelinde motorlu araç sayısı, geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 0,4 oranında arttı. İl genelinde geçen yılın Ocak ayı ile bu yıl Ocak ayının karşılaştırılması yapıldığında Otomobil ve Minibüs sayısı gerilerken, Otobüs, Kamyonet, Kamyon, Motosiklet, Özel amaçlı, Traktör sayısında artış gözlendi.

Taşıt sayımız arttı

YOZGAT il genelinde motorlu araç sayısı, geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 0,4 oranında arttı. İl genelinde geçen yılın Ocak ayı ile bu yıl Ocak ayının karşılaştırılması yapıldığında Otomobil ve Minibüs sayısı gerilerken, Otobüs, Kamyonet, Kamyon, Motosiklet, Özel amaçlı, Traktör sayısında artış gözlendi.

02 Mart 2018 Cuma 07:00
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Taşıt sayımız arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, yurt genelinde Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 325 bin 33 adet taşıtın yüzde 54,2’sini otomobil oluşturdu. Bunu, yüzde 16,4 ile kamyonet, yüzde 13,9 ile motosiklet, yüzde 8,3 ile traktör, yüzde 3,8 ile kamyon, yüzde 2,2 ile minibüs, yüzde 1 ile otobüs, yüzde 0,2 ile özel amaçlı taşıtlar takip etti. Yozgat’ta Ocak ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 106 bin 553, bir önceki ay 106 bin 197, geçen yılın aynı ayında ise 102 bin 473 olarak gerçekleşti. Ocak ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 106 bin 553 taşıtın yüzde 46,2'sini otomobil, yüzde 2,5'ini minibüs oluşturdu. Bunları, yüzde 0,6 ile otobüs, yüzde 11,7 ile kamyonet, yüzde 4,9 ile kamyon, yüzde 3 ile motosiklet, yüzde 0,3 ile özel amaçlı taşıtlar, yüzde 30,7 ile traktör takip etti. Yozgat' ta Ocak ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4 oranında arttı.  Yozgat’ta bu yıl Ocak ayında 106 bin 553, geçen yıl ocak ayında ise toplam 102 bin 473 aracın bulunduğu ifade edildi. 

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