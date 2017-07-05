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Taşınmazlar tartışıldı

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda kapatılan beldelerin taşınmazları görüşüldü.

Taşınmazlar tartışıldı

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda kapatılan beldelerin taşınmazları görüşüldü.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
05 Temmuz 2017 Çarşamba 07:00
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Taşınmazlar tartışıldı

İl Genel Meclisi’nin Temmuz ayı olağan oturumları sürüyor. Meclisin dünkü oturumunda nüfusu 2 binin altında kalan ve kapatılan beldelere ait gölet sahalarında ve kapatılmasıyla birlikte mülkiyetleri Özel İdaresi’ne geçen beldelerdeki arsa, dükkan, tarla ve diğer taşınmazların Özel İdare’nin kaynak ihtiyaçlarının karşılanması ile yatırımların finansmanında kullanılması hususunda İl Özel İdaresi tarafından meclise verilen teklif yazısı ele alındı. İl Özel İdaresi Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyonu tarafından hazırlanan rapora bazı meclis üyeleri şerh konulmasını istedi.
Satışların hangi taşınmazlar ve neye göre yapılacağının netliğe kavuşmasını isteyen İl Genel Meclisi üyeleri, okunan rapor oybirliğiyle kabul etti.

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