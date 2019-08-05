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Taşınmazlar kıymetlendirildi

SORGUN ilçesinin Bahadın Beldesi’nde yapımı devam eden Sarıhamzalı sulama barajı sınırları içerisinde kalan bölgede kamulaştırılacak olan taşınmazların kıymetlendirme çalışmaları yapıldı.

Taşınmazlar kıymetlendirildi

SORGUN ilçesinin Bahadın Beldesi’nde yapımı devam eden Sarıhamzalı sulama barajı sınırları içerisinde kalan bölgede kamulaştırılacak olan taşınmazların kıymetlendirme çalışmaları yapıldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:00
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Taşınmazlar kıymetlendirildi

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Kıymet Takdir Komisyonu üyeleri, kamulaştırılacak alanları gezip, ölçümler yaparak, taşınmazların durumlarına göre kıymetlendirmede bulundu. Sorgun Sarıhamzalı Göletindeki çalışmalar ise Şube Müdürü Ümit Demiryürek ve teknik heyetle birlikte ziyaret edildi, yapılan çalışmalar incelendi. Sahada, plint altı dolgu beton imalatı, plint betonu imalatı ve kaya dolgu imalatlarının devam ettiği kaydedildi. Gölet tamamlandığında 11 bin 200 dekar arazinin sulanacağı açıklandı. İş kapsamında fiziki olarak yüzde 48 oranında gerçekleşme sağlandığı, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ifade edildi. 

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