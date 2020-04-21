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Taşınmaz ihalesi ertelendi

Yozgat Şeker Fabrikası ukdesindeki, Türkşeker'in Kırıkkale'deki taşınmazlarını kiralama ihalesi ertelendi

21 Nisan 2020 Salı 00:14
Taşınmaz ihalesi ertelendi

TÜRKİYE Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki taşınmazların kiralanmasına ilişkin ihale ileri bir tarihe ertelendi. Türkşeker AŞ Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kuruma ait Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki 9 bin 902,27 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan ambar, kantar binası ve arazisinin kiraya verilmesine ilişkin ihalede değişikliğe gidildi. İhalede 22 Nisan olarak duyurulan son teklif verme süresi, daha sonra belirlenecek bir tarihe kadar uzatıldı.

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Taşınmaz Ihalesi Ertelendi
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