TAŞIMIZIN EDERi VAR

Artık, Aydıncık ilçesinde dağlık bölgelerden çıkarılan ametist, jasper, kalsedon, akik gibi renkli taşlar, kadınların geçim kaynağı olurken, yurdun her bölgesinden talepler de gelmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın danışmanı Dr. Veda Duman Kantarcıoğlu, Daire Başkanı Meral Altınkaya, beraberindeki heyetle birlikte Aydıncık Halk Eğitim Merkezi Taş İşleme Atölyesini ziyaret edip, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aydıncık ilçesinde hazırlanan takılar, Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek ‘Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi’ temalı Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda sergilenecek. Türkiye’deki kooperatif ürünlerini yerel ve küresel ticaret ağına dahil etme misyonuyla düzenlenen fuar etkinliğine, çeşitli illerden 160’tan fazla başarılı kooperatif ve kooperatif üst kuruluşu ürünlerini ve hizmetlerini tanıtacak. Ekim ayında PTT ile bir anlaşma yaparak e-ticaret yolunda ilk adımı atan Aydıncık Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatifi de 5-8 Aralık 2019 tarihleri arasında ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde stant açacak.

ÜRETİME DEVAM

Aydıncık Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra atölyede renkli taşları büyük bir maharetle işleyen kadınlar, çeşitli süs ve takı eşyaları yaparak ev ekonomilerine katkı sağlamaya devam ediyor. Aydıncık çevresinde çıkan yarı değerli taşların işlenmesine yönelik Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınlar, kursta öğrendiklerini el becerileriyle birleştirip ortaya çeşitli ürünler çıkarıyorlar. Kadınlar ilçede kurulan Aydıncık Kültür Evi ile birlikte Yozgat merkez ve bazı illerde ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Kadınların ellerinde takıya dönüşen taşlar, görsel özelliğinin yanı sıra şifalı özellikleriyle de büyük ilgi görüyor. Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, taşların tamamının Aydıncık yöresinden çıkarıldığını, taşları kesim makinelerinde keserek, değerli olan yerlerini çıkarıp, takılar, kolye, yüzük, bileklik gibi hediyelik eşya yaptıklarını anlattı. Türker, yeni açılan kursta yeni ustaların yetişmesine yönelik eğitimlerin de devam ettiğini bildirdi.