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Taşeron işçileri unutmayın!

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemi ile TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, sağlık çalışanlarına yönelik yapılan düzenlemelere taşeron işçilerin de dahil edilmesini istedi.

09 Nisan 2020 Perşembe 23:40
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Taşeron işçileri unutmayın!

Sedef, korona virüsle mücadelede doktor, hemşire, sağlık görevlisi, hasta bakıcı, güvenlik görevlisi, bilgi işlem çalışanı, ambulans şoförü, ATT, yemekhane personeli, hasta kabul ve diğer tüm çalışanların salgın riskine rağmen görevlerini özveriyle yerine getirmeye çalıştığını, bunu takdir ettiklerini söyledi. Sedef, ‘’Tüm riskleri göze alarak ekip halinde çalışanlar için yapılan düzenlemede taşeron işçilerin kapsam dışında kalmasını doğru bulmuyoruz. Kapsam dışında kalan personellerin de değerlendirmeye alınması için çok gayretle çalıştığını takip ettiğimiz Sayın Sağlık Bakanımızın değerlendirmesi üzerine bir soru önergesi verdim. Süreci takip edeceğim’’ dedi.

Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, 1 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan, Sağlık çalışanlarına 3 ay süre ile ek ödemelerinin tavandan ödenmesi ile ilgili yönetmeliğin 4 Mart 2020 tarihinde Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti. Sedef, ‘’Hastanelerde görev yapan ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Taşeron olarak çalışan işçilere kadro verilmiştir. Hastanelerde bulunan Temizlik, Güvenlik ve Hasta Yönlendirme olarak çalışan bu personellerde ilk günden beri kesintisiz çalışarak Milletçe verilen mücadelede önemli bir görev sürdürmekte ve hastane ortamlarının riskini temizlik, güvenlik sözleşmeli yani kısacası tüm hastane kadrosu yaşamakta bu risk ve fedakarlık göz önünde bulundurularak taşeron işçilere de 3 aylık ek tavan ödemesi yapılması gerekmektedir. Yaşamakta olduğumuz bu zor günleri İnşallah birlik beraberlik içerisinde atlatmak dileğiyle çalışmalarınızda başarılar dilerim’’ diye konuştu.

Sedef, Sağlık Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde ise, ‘Hastanelerde görev yapan Temizlik, Güvenlik ve Hasta Yönlendirme olarak çalışan personellerde Ek ödeme Yönetmeliğinden faydalanacaklar mıdır?           696 Sayılı KHK ile kadroya geçirilen bu işçilerimiz hakkında ilerleyen dönemde başka bir iyileştirme planlamanız var mıdır?’ sorularına yanıt istedi.

Anahtar Kelimeler:
Taşeron Işçileri Unutmayın!
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