Taşeron işçilere kadro

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcıları Ahmet Akgün, Şahin Kılıçaslan, Talip Karslıoğlu, Serdar Açıkgöz ile birlikte katıldı. Hizmet İş Sendikası Başkanı Ferman Zararsız, Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin süreç hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Zararsız, Yozgat il genelinde sendikaya üye toplam 4 bin600 işçinin bulunduğunu, bunlardan bin 500’ünün belediyelerde görev yaptığını kaydetti. Yozgat Belediyesi bünyesinde ise 540 işçinin bulunduğunun altını çizen Zararsız, ‘Bu işçilerimizin tamamı kadroya geçirilecektir. Taşeron işçilerimiz 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren dilekçelerini verecekler, bunlar bakanlıklarda değerlendirildikten sonra, 90 gün içerisinde işe girişlerle ilgili işlemler tamamlanmış olacaktır’ dedi.

