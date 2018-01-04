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Taşeron işçiler bilgilendirildi

HİZMET-İş Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, belediyede çalışan işçilere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında izlenecek yolu anlattı.

Taşeron işçiler bilgilendirildi

HİZMET-İş Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, belediyede çalışan işçilere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında izlenecek yolu anlattı.

04 Ocak 2018 Perşembe 07:05
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Taşeron işçiler bilgilendirildi

Zararsız, 2 Ocak’tan itibarin bütün taşeron işçilerin çalıştıkları kurumlara dilekçelerini vermeye başladığını, dilekçelerin kurum tarafından bir ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa gönderileceğini, 90 gün içinde kadroların onaylanacağını bildirdi. Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ise, hükumetin yaptığı düzenleme ile çalışma hayatında yeni bir dönemin başladığını söyledi. Şimşek, ‘Her yıl ihale yapılıyordu. Az da olsa işçi kardeşlerimizin aklında acaba işe alırlar mı almazlar mı diye tereddütler oluşuyordu. Bu kadro ile bu ortadan kalkmış oldu. İşçi hakkını alacak. Ama bir de hakkını vermek var. Aldığı paranın hakkını vererek evine helal lokma götürmek var. Biz hep sizin hakkınızı gözettik sizden de aynı şeyi bekliyoruz’ dedi.

Konuşmaların ardından ise Hizmet İş Şube Başkanı Ferman Zararsız, her konuda kendilerine yardımcı olan Belediye Başkanı Ahmet Şimşek'e teşekkür ederek plaket takdim etti.

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