TAŞERON ÇIKMAZI!

-Mahalli idareler, taşeron işçi alımlarıyla ilgili doğru bilgilendirme yapılmamasından yakınıyor...

Daha önce taşeron olarak çalışıp, kadro beklentisinde olan çalışanlar, mahalli idarelerin yönetimlerinden ‘zamlı maaş ne zaman alacağız, temizlik yapma işinden ne zaman kurtulacağız!’ gibi sorular yöneltmeye başladıkları kaydedildi. Yapılan düzenlemenin taşeron işçilerin büyük bölümünü düzenleme dışı bıraktığı gibi, kadro verilecek olanlarında mevcut kadrolu çalışanların haklarından yararlanamayacaklarına vurgu yapan mahalli idarelerin yöneticileri, ‘Taşeron olarak çalışırken kadroya alınan çalışanlar, mevcut pozisyonlarını koruyarak çalışmaya devam edecekler. Doğru bilgilendirmelerin yapılmaması nedeniyle kafaları karışık olan taşeron işçilerin sorularına yanıt vermekten iş yapamaz hale geldik’ diye yakınmaya başladılar.

Kadroya alınan taşeron işçilerin aynı işi yapan kamu işçileri ile eşit haklara sahip olmayacaklarının altı çizilerek, kadroya geçen işçilerin daha önce çalıştıkları taşeron şirketlerde Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan toplu iş sözleşmelerindeki mevcut haklarını almaya devam edecekleri ifade edildi. Bu toplu iş sözleşmeleri bitinceye kadar ücretlerine başkaca bir zam yapılmayacağı vurgulanan taşeron işçilerin, 2019’a kadar taşeron işçisi gibi çalışmaya devam edeceklerinin altı çizildi.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile kadro kapsamına alınacak taşeron işyerlerin, ayrı bir işyeri olarak sayılacaklarına vurgu yapılarak, ‘Kadroya alınan işçiler, taşeron şirketteki mevcut işkolları ile kadroya geçirilecek. Böylece taşeronun işkolu ile kadroya geçirilen işyerinin işkolu farklı ise bu fark devam edecek’ denildi, devlet memurluğuna atanmak için aranan bazı şartların kadro için de zorunlu hale getirildiğine dikkat çekildi. Kadro verilecek taşeron işçilerin, Türk vatandaşı olması gerektiği hatırlatılarak, ‘kamu haklarından mahrum bulunmamak, affedilmiş olsa bile bazı suçlardan mahkum olmamış olmak, askerlikle ilgisi bulunmamak, görevi yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmasının’ gerekli olduğu belirtildi. Tüm bunlardan bilgi sahibi olmayan çalışanların ise özellikle Belediye ve Özel İdarelere giderek, çeşitli sorular yöneltip, istediği yanıtı alamayanların ise ‘torpil yapılıyor!’ dedikodusu yaptıkları ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, kadro talep eden taşeron işçilere kızdı. Erdoğan Kütahya’da katıldığı toplantıda, ‘Bu zamana kadar size ne anlatıldığını bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Sen Karayollarında kimin elemanısın? Devletin değil. İhale almış olan bir şirketin elemanı mısın? Bu bir. Eğer taşeron elemanıysan, şu anda taşeron kalkıyor?" diye cevap vermesi de, taşeron işçilerin yeterince bilgilendirilmediği gerçeğini ortaya koydu.