TASARRUFLU UYGULAMA

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması projesi kapsamında, toprak işlemesiz tarım sistemi uygulaması, hem çiftçinin girdi maliyetlerini düşürüyor, hem de sulama da tasarruf yapılmasına katkı vererek, ekonomiye ciddi girdi sağlıyor. Yozgat’ta çiftçilere uygulamalı olarak gösterilmesi amacıyla 2012 yılında başlanılan çalışmalar devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 7 bin dekarın üzerinde bir alanda toprak işlemesiz tarım uygulamasının yapıldığı kaydedildi. Buğday hasadı gerçekleştirilen tarladaki anız temizlenmeden doğrudan yapılan ekim çiftçinin, arazisini nadasa bırakmadığı için bir gelir elde ettiği belirtildi. Bununla birlikte bakanlık tarafından Çatak kapsamında çiftçiye dekar başına ekilen bitki türene bağlı olarak destek primi verildiği, zahmetsiz, daha ekonomik, toprak işlemesiz tarım yapan çiftçinin daha fazla gelir elde ederek, hem kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarının altı çizildi.

TOPRAK YAPISI

KORUNUYOR

Toprak işlemesiz tarım uygulamasının 1950'li yıllardan beri dünyada uygulanan, son yıllarda ise Ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan bir sistem olduğu hatırlatılarak, ‘Toprak işlemesiz tarım; toprağı herhangi bir toprak işleme aleti ile işleme yapmadan ekip biçmek ve tarımsal faaliyete devam etmektir. Bu şekilde tarlada normal tarımsal faaliyetlere devam edilmekte toprak işleme ile uğraşılmadığından çiftçi açısından zaman, işgücü ve önemli girdilerden olan mazottan tasarruf sağlanmaktadır’ denildi. Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toprak işlemesiz tarımı yaygınlaştırmak amacıyla 2012 yılından bu yana eğitim ve yayım faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ettiriliyor. Bu amaçla birçok köyde eğitim, yayım ve bilgilendirme çalışmaları yapıldıktan sonra çiftçilere uygulamayı yerinde göstermek amacıyla teknik geziler düzenledi. 2014 yılında ise bu uygulama çiftçilere uygulamalı olarak göstermek amacıyla ilk toprak işlemesiz ekim Yozgat Merkez Fakıbeyli köyündeki 40 dekar arazide gerçekleştirildi. Sonraki yıllarda ise değişik İlçe ve köylerde deneme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmaların sonucunda bu yıl kurum gözetimiyle birlikte yaklaşık 7 bin dekar civarındaki tarım alanında toprak işlemesiz tarım uygulamasının yapıldığının altı çizildi. Toprak İşlemesiz Tarım uygulamasının, Yozgat gibi karasal iklim gösteren illerde özellikle kuru alanlarda uygulanabilecek olan bir sistem olduğu kaydedildi. Yapılan uygulamalarda bu sistemde herhangi bir verim kaybı olmadığı, bazı alanlarda verim artışı olduğu gözlemlendi. Yozgat’ta 5,5 Milyon dekar alanda kuru tarım yapıldığına dikkat çekilerek, ‘Bu sistemde dekardan 5 Litre yakıt tasarrufu sağlanmakta, ayrıca toprak işleme aletlerine yapılan masraflar, işgücü ve amortisman maliyetleri de en aza inmektedir. Bütün bunlar dikkate alındığında bu sistemde çiftçinin dekardan tasarrufu, 50 lira civarındadır. Bu miktar çiftçimize kazanç olarak dönmektedir. Bu sistem yaygınlaştığında tarımda akaryakıt kullanımı azalacaktır’ ifadeleri kullanıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, 2020 yılında ‘Toprak İşlemesiz’ ekim uygulamasını yaygınlaştırmak, çiftçiye tanıtmak amacıyla il genelinde 9 farklı yerleşim bölgesinde demonstrasyon çalışması yapılmakta olduğunu kaydetti. Demonstrasyon çalışmalarının İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından düzenli olarak kontrolleri yapılarak, gerekli ilaçlama, bakım çalışmalarının yapılmakta olduğu, sonuçların çiftçilere duyurulacağı kaydedildi.