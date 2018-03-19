TASARRUFLU SULAMAYA DESTEK

KOP İdaresi’nin destekleriyle hayata geçirilen 667 sulama projesi ile bölge illerinde 107 bin hektar alan sulu tarıma açıldı. KOP İllerinden yetkililerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, 2018 yılında uygulanmak üzere teklif edilen KOP KÖSİP projelerinin ‘Usul ve Esasları’ ile proje hazırlanmasında kullanılan ‘Proje Hazırlama Rehberleri’ masaya yatırıldı. İki gün süren toplantılara Yozgat, Aksaray, Karaman, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir İl Özel İdareleri Genel Sekreterleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, kısa adı KOP KÖSİP olan ‘Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı’ ile uygulanan sulama projelerinin özellikle kırsal-dağlık alandaki vatandaşlara can suyu olmaya devam ettiğini belirtti. Bostancı, ‘’KOP Bölgesinin öncelikleri arasında yer alan tarım ve sulamaya özel bir önem veriyoruz. Bölgemiz için stratejik öneme sahip konuların başında gelen kuraklıkla mücadele, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla mevcut sulama sistemlerinin rehabilitesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması başlatılan çalışmalarımız devam ediyor’’ dedi.

Bostancı, bugüne kadar toplam 667 sulama projesi hayata geçirildiğini, toplamda 565 milyon liralık bir kaynak aktarıldığını anlattı. Bostancı, ‘’Hayata geçirilen projeler sayesinde 30 bin hektarı yeni, 77 bin hektarı rehabilitasyon olmak üzere toplamda 107 bin hektarlık geniş bir alanın modern sulama sistemlerine kavuşturulmuştur. Uygulanan projelerle özellikle gelir seviyesi düşük kırsal-dağlık alanlarda çiftçilerimizin modern sulama imkânına kavuşması, katma değeri yüksek meyve ve sebze üretimine yönlendirilmesi sağlanmıştır. KÖSİP’in uygulandığı bölgelerde sulama problemi çözülerek, yöre halkının gelir seviyesi önemli ölçüde artmış, yoğun göçlerin yaşandığı köylerde göç durma noktasına gelmiş ve hatta bazı köylerde ise köylere geriye dönüşlerin yaşandığı gözlenmiştir’’ diye konuştu.

KOP İdaresi tarafından 2018 yılında desteklenmesi muhtemel projelere ilişkin uygulama, teknik ve mali prosedürleri içeren Usul ve Esaslar ile proje üretimi, projelerin uygulanması ile ilgili sorun, çözüm ve önerileri hakkında uygulayıcı kuruluşlarla bilgi alışverişlerinde bulunuldu.

YOZGAT’A 22,5 MİLYLON

KOP İdaresi, KÖSİP kapsamında Yozgat’a yönelik yürütülen çalışmalar için toplamda 22,5 milyon lira hibe desteğinde bulundu. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü aracılığı ile ahır yapımlarına yönelik 60 proje kapsamında 7 milyon lira civarında bir desteğin de çiftçilere verildiği ifade edildi.

