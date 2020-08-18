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Tasarruflu sulama

Yozgat Merkez Fakıbeyli Göleti kapalı sistem sulama tesisi yapımına yönelik ihale tarihi belli oldu.

18 Ağustos 2020 Salı 00:56
Tasarruflu sulama

YOZGAT Merkez Fakıbeyli Köyü Göletinden yapılacak kapalı sistem sulama tesisi yapımı ihale tarihi netleşti. Kamu İhale Kanununun kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecek olan kapalı devre sulama sistemi ihalesi İl Özel İdaresi’nde 4 Ekim 2020 tarihinde yapılacak. Yapılacak tesis ile Fakıbeyli ve İnceçayır köylerindeki toplam 5 bin 124,286 dekar alan sulanacak. İhale sonrasında yapılacak yer tesliminin ardından çalışmalar 120 gün içerisinde tamamlanacak. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Kapalı Sistem Sulama Tesisi ile suyun tasarruflu kullanılacağını, böylece sulamada önemli bir tasarrufun sağlanacağını bildirdi. Yozgat’ta geçen yıl 15-30 Mayıs tarihinde gerçekleşen sulama sezonunda toplam 101 bin 9 dekar tarım arazisinin sulanarak, birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 181 milyon 816 bin 200 lira katkı sağlandığı ifade edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Tasarruflu Sulama
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