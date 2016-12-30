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Tasarruflu kullanın

30 Aralık 2016 Cuma 04:54
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ÇEDAŞ Yozgat Müessese Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik ‘Enerji tasarrufu’ konulu eğitim düzenlendi.

Tasarruflu kullanın
Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 900 bin aboneye hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de farkındalık oluşturmaya devam ediyor. 
Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan 'Enerji Tasarrufu Haftası' dolayısıyla, enerji savurganlığının önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak üzere Yozgat’ta harekete geçen ÇEDAŞ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü proje kapsamında ilköğretim öğrencilerine enerji verimliliği hakkında eğitimler veriyor. 
ÇEDAŞ tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimlerin üçüncüsü Yozgat Mevlana İlk ve Orta Okulu’nda gerçekleştirildi. Okulun salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine ÇEDAŞ Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
İlk olarak ÇEDAŞ Müessese Müdürlüğü mühendislerinden Ahmet Açıkgöz, enerji tasarrufu konusunda öğrencileri bilgilendirdi. 
Programın sonunda konuşan ÇEDAŞ Müessese Müdürü Mustafa Yılmaz, her geçen gün artan enerji ihtiyacı ile birlikte doğal kaynakların hızla tükendiğini, enerji ihtiyacını karşılayabilmek için kullanılan yöntemlerden bazılarının sera gazı salınımını artırarak çevreye zarar verdiğini ve enerji temini için ise ayrılan bütçelerin ülke ekonomisine ciddi bir yük oluşturduğunu belirterek, enerji tasarrufunun bir zorunluluk değil yaşanılabilir bir dünya için sosyal sorumluluk olduğunu söyledi.
Enerji tasarrufunun üretimden tüketime kadar, evde, işyerlerinde, okulda günlük yaşam konforundan ve iş gücünden herhangi bir kayıp olmadan enerjinin akıllıca ve doğru kullanılışı anlamına geldiğini dile getiren Yılmaz, "Enerji tasarrufu, tüketilen enerjinin ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı göz önünde bulundurarak, enerjinin gereksiz yere kullanımının engellenmesi ve israfın önlemesi ile yapılabilir. Ayrıca son yıllarda yenilenebilir kaynakları olarak adlandırılan jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik ve biokütle enerjisi de enerji tasarrufunun üretim aşamasında yapılan en önemli uygulamalar arasında yer almaktadır. Hala dünyanın en büyük enerji kaynakları olarak kullanılan fosil yakıtların hızla tükendiğini göz önünde bulundurursak enerji tasarrufunun önemini daha iyi kavramış oluruz." ifadelerini kullandı.
Gelişmiş ülkelerde enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmanın sosyal bir sorumluluk olarak hayata geçirildiğini hatırlatan Yılmaz, “Enerjimizi verimli kullanmalıyız. Enerji varlıklarının hızlı bir şekilde tükendiği günümüzde enerji tasarrufunu hem bireylerin hem de kurumların maddi ve manevi sorumluluğu olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle en büyük enerji ihtiyaçları arasında bulunan elektrik enerjisini insanların kullanımına sunan bir kurum olarak, biz de bu sosyal sorumluluğu, farkındalık oluşturacak şekilde gelecek nesillere aktarmak için harekete geçmeyi ihtiyaç olarak gördük. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız işbirliği çerçevesinde paydaşlarımızın da desteğini alarak Sivas'taki ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz eğitim programları ve resim yarışmasıyla gelecek nesillere enerji tasarrufu bilincini aşılamayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

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