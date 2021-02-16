TASARRUFLU KULLANIN!

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, son yıllarda yaşanan, bu yıl etkisini arttıran kuraklık, şebeke suyunun mevcut durumu ve gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulunurken, vatandaşlara ‘’Suyu tasarruflu kullanın!’’ çağrısı yaptı. Yalçın, kuraklığa bağlı olarak Akdağmadeni kaynak sularının neredeyse tamamen kuruduğunu, kuyulardaki suyun ciddi oranda çekilip, azaldığını söyledi. Yalçın, ‘’Kuraklığa bağlı olarak kaynak sularımız neredeyse tamamen kurumuş, kuyularımızın suyu ciddi oranda çekilmiş, azalmıştır. Saniyede 45 litrelik bir azalma mevcut olup total içme suyumuz yaklaşık yüzde 40 oranında düşüş olmuştur. Bir kaç mahallemizde günün belli saatlerinde planlı olmayan su kesintisi ve basınç azalmasına bağlı tazyik problemi vardır’’ dedi. Yalçın, belediye olarak bu günlerle ilgili öngörüde bulunarak, geçtiğimiz yıl Ağustos ve Eylül aylarında saniyede 15 litre debisi olan 2 yeni kuyu açtıklarını, beklenenden çok daha kurak bir yıl geçirilmesi nedeniyle su azalması kritik eşiğinin fazlasıyla aşıldığına dikkat çekti. Başkan Yalçın, ‘’2021 yılının daha da kurak geçeceği düşünülürse problem giderek büyüyecektir. Bu durumdan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için 4 koldan çalışmalar başladık. Ocak ayı içerisinde 2 farklı noktada kaynak sularının toplanması için kazı çalışmaları yapılırken, MTA’dan alınan raporlar doğrultusunda 8 Şubat itibariyle yeni sondaj çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca yer altı kayıp-kaçak oranının azaltılması amacıyla, çok eski olan içme suyu hatlarında yenileme çalışması planlanmış olup hazırlıklar son aşamaya gelmiştir. Kısa süre içinde kazı çalışmaları başlayacaktır’’ diye konuştu. Akdağmadeni Belediye Başkanı Yalçın, ilçenin geleceği açısından çok önemli olan içme suyu olarak kullanılmak üzere gölet projesine hız verildiğini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yozgat Milletvekilli İbrahim Ethem Sedef’in konu ile ilgili bilgilendirildiğini anlattı. Yalçın, ‘’DSİ yazışmaları tamamlanarak çalışmaların hızlandırılması konusunda destek talep edilmiştir. Kulunu zorluklarla imtihan eden Mevla bizi kuraklık ve susuzluk ile imtihan etmesin. Rahman ve Rahîm olan Allah masumlar ve mazlumlar hürmetine bizleri rahmetinden mahrum eylemesin. Kıymetli kardeşlerim! Önümüzdeki yıllar dünyanın en büyük problemi iklim değişikliği, kuraklık ve susuzluk olacaktır. İsrafın haram olduğuna inanıyor, akan nehrin kenarında bile olsak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Hem bu günümüz, hem de yarınlarımız için lütfen suyumuzu israf etmeyelim’’ ifadelerini kullandı.