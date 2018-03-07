Tasarruf yapana ödül

Yozgat’ta 2016 yılına oranla 2017’de en çok tasarruf sağlayan 10 öğrenci ailesine düzenlenen törenle ücretsiz elektrik ile ödüllendirildi.

Proje kapsamında 10 aile arasından birinciye bin kwh, ikinciye 750 kwh, üçüncüye 500 kwh ve diğer 7 aileye ise 250’şer kwh enerji hediye edildi. ÇEDAŞ Yozgat İl Müdürü Muzaffer Ayan, amaçlarının enerji savurganlığının önlenmesi olduğunu belirtip, “Günlük yaşam konforundan ve üretimden herhangi bir kayıp olmadan, enerjinin etkin ve verimli kullanılması, evde, okulda ve iş yerlerinde alınacak küçük tedbirlerle gereksiz yere enerji kullanımını engellemektir” dedi.

Konuşmanın ardından enerji tasarrufu ile ilgili yarışmada dereceye giren elektrik abonelerine ödülleri verildi.