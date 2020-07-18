Tasarım Kursu başladı

AYDINCIK Halk Eğitim Merkezi’nde gençleri ve kadınları meslek sahibi yapmak amacıyla açılan kurslar, pandemi sonrasındaki normalleşme süreciyle birlikte açılmaya başlandı. Aydıncık Halk Eğitim Merkezi’nde, ilçede çıkan yarı değerli taşların işlenerek, çeşitli takılar yapılmasına yönelik yaz dönemi kursu açıldı. Yaz dönemi Takı tasarım Taş İşleme kursu öğrenciler, sosyal mesafeye dikkat ederek çalışmalara başlandı. Ametist taşı bakımından zengin rezervlere sahip Aydıncık ilçesinde kurulu atölyede taşları işleyip satarak ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlara yaz kurslarında gençler de katılıyor. Aydıncık Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra atölyede renkli taşları büyük bir maharetle işleyen kursiyerler, ürettikleri ürünleri ise kooperatif aracılığıyla tüketiciye ulaştırıyor. Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Nimet Türker, ilçenin yarı değerli taşlar bakımından zengin olduğunu söyledi. Türker, dağlardan toplanan ametist başta olmak üzere yarı değerli taşları kurdukları atölyede işlediklerini bildirdi.