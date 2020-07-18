Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118786
ALTIN
399.377
DOLAR
6.8520
STERLİN
8.6254
EURO
7.8389

Tasarım Kursu başladı

Aydıncık ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yaz dönemi takı tasarım kursu başladı.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 00:44
Tasarım Kursu başladı

AYDINCIK Halk Eğitim Merkezi’nde gençleri ve kadınları meslek sahibi yapmak amacıyla açılan kurslar, pandemi sonrasındaki normalleşme süreciyle birlikte açılmaya başlandı. Aydıncık Halk Eğitim Merkezi’nde, ilçede çıkan yarı değerli taşların işlenerek, çeşitli takılar yapılmasına yönelik yaz dönemi kursu açıldı. Yaz dönemi Takı tasarım Taş İşleme kursu öğrenciler, sosyal mesafeye dikkat ederek çalışmalara başlandı. Ametist taşı bakımından zengin rezervlere sahip Aydıncık ilçesinde kurulu atölyede taşları işleyip satarak ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlara yaz kurslarında gençler de katılıyor. Aydıncık Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra atölyede renkli taşları büyük bir maharetle işleyen kursiyerler, ürettikleri ürünleri ise kooperatif aracılığıyla tüketiciye ulaştırıyor. Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Nimet Türker, ilçenin yarı değerli taşlar bakımından zengin olduğunu söyledi. Türker, dağlardan toplanan ametist başta olmak üzere yarı değerli taşları kurdukları atölyede işlediklerini bildirdi.  

Anahtar Kelimeler:
Tasarım Kursu Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GURBETİ MESKEN TUTTUK
GURBETİ MESKEN TUTTUK
Sit alanı tartışması
Sit alanı tartışması
Konak tamam
Konak tamam
Ankara’dan araç geldi
Ankara’dan araç geldi
Bahçe duvarları yenileniyor
Bahçe duvarları yenileniyor
Prof. Dr. Zorlu, Azerbaycan basınında
Prof. Dr. Zorlu, Azerbaycan basınında
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim