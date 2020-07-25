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Tasarım eğitimi

Çayıralan ilçesinde müdür ve müdür yardımcılarına yönelik Web Sitesi tasarım eğitimi verildi.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:29
Tasarım eğitimi

ÇAYIRALAN ilçesinde görevli müdür ve müdür yardımcılarına yönelik web sitesi tasarım eğitimi verildi. İlçede görevli Okul Müdür ve Müdür Yardımcılarına yönelik Web sitesi eğitimi çalışmalarına İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İlker Akdoğan ve Şube Müdürü Canan Daşdelen de katıldı. Çayıralan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan eğitim, Konuklar Müdür Yardımcısı Meryem Arısan ve Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mustafa Çalışkan tarafından verildi. 

Anahtar Kelimeler:
Tasarım Eğitimi
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