Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96249
ALTIN
383.647
DOLAR
6.9306
STERLİN
8.6460
EURO
7.5110

Taş ocağında kontrollü patlama

BOĞAZLIYAN ilçesinin Yamaçlı Beldesindeki taş ocağında kontrollü olarak patlatma yapıldı.

17 Nisan 2020 Cuma 00:15
0 Okunma
Taş ocağında kontrollü patlama

Yamaçlı Belediyesi, yol çalışmaları kapsamında kullanacağı taşı elde etmek üzere taş ocağında patlatma yapıldı. Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, ‘’Kasabamızda yapılacak yollarımız için taş ocağımızda patlatma yaptık. Patlatma yapmadan önce güvenlik birimlerimizi bilgilendirip, bölgede gerekli önlemler alındı, belde halkımız ve çevredeki yerleşim birimlerimiz uyarılarak, yapılacak patlatma ile ilgili bilgilendirildi. Alınan önlemler kontrol edildikten sonra da patlama gerçekleştirildi’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Taş Ocağında Kontrollü Patlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Çakır, son gelişmeleri değerlendirecek
Vali Çakır, son gelişmeleri değerlendirecek
Çamur bile engel olamadı!
Çamur bile engel olamadı!
Kaymakamdan teşekkür
Kaymakamdan teşekkür
Muhtardan köy halkına maske
Muhtardan köy halkına maske
Yasaklara uymayanlara ceza
Yasaklara uymayanlara ceza
Başkandan üretici kadınlara teşekkür
Başkandan üretici kadınlara teşekkür
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim