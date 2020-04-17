Taş ocağında kontrollü patlama

Yamaçlı Belediyesi, yol çalışmaları kapsamında kullanacağı taşı elde etmek üzere taş ocağında patlatma yapıldı. Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, ‘’Kasabamızda yapılacak yollarımız için taş ocağımızda patlatma yaptık. Patlatma yapmadan önce güvenlik birimlerimizi bilgilendirip, bölgede gerekli önlemler alındı, belde halkımız ve çevredeki yerleşim birimlerimiz uyarılarak, yapılacak patlatma ile ilgili bilgilendirildi. Alınan önlemler kontrol edildikten sonra da patlama gerçekleştirildi’’ dedi.