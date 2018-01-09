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-TAŞ KONAK HAZIR

TARİH öncesinden günümüze kadar farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Yozgat’ta günümüzde varlığını sürdüren yapıların gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

-TAŞ KONAK HAZIR

TARİH öncesinden günümüze kadar farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Yozgat’ta günümüzde varlığını sürdüren yapıların gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

09 Ocak 2018 Salı 07:05
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-TAŞ KONAK HAZIR

Yozgat Belediyesi, bünyesine dahil ettiği tarihi Kazım Dönmez konağını restore ettirip, ‘Taş Konak’ adıyla ‘Butik Otel’ yapmak üzere hazırlıklara başladı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat’ın 5 bin yıllık köklü bir tarihi geçmişe sahip olduğunu hatırlatarak, Hititlerden başlayarak daha sonra Anadolu’da ilk siyasi birliği gerçekleştiren Etilerin yerleşim merkezlerinden biri olduğunu kaydetti. Başkan Arslan, Frig, Kimmer, Pers, Lidya, Makedon, Kapadokya Krallığı, Galat, Pergamon, Pontus Krallığı, Roma egemenliğinin hakim olduğu Yozgat’ta Bizans ve Sasanilerin ardından 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Oğuzların Bozok koluna mensup Türkmenlerin bölgeye yerleşip, ‘Bozok’ adıyla bu kenti yeniden imar ettiklerini hatırlattı. Farklı dönemlerde yerleşim alanı olarak kurulup, sonraki dönemlerde de aynı özelliğini koruyan illerden biri olan Yozgat’ta farklı dönemlere ait tarihi kalıntıların bulunduğuna dikkat çekerek, ‘Elimizdeki mevcut kalan tarihi yapıları imkanlarımızı da zorlayarak, koruyup, bakım, onarım çalışmaları yaptırmak suretiyle kullanılır hale getirerek, gelecek kuşaklara miras bırakmak istiyoruz’’ dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cevizli Konakta son aşamaya gelen restore çalışmalarıyla otantik bir görüntünün ortaya çıktığını, burasını yöresel yemeklerin sunulduğu restorana dönüştürmek istediklerini kaydetti. Başkan Arslan, Kazım Dönmez Konağı’nın ise 8 odalı minik ve beş yıldızlı butik otel olarak değerlendirileceğinin altını çizerek, ‘’Bu iki konağımızı birbiriyle entegre olarak düşünüyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak verdikleri ilk mekânlar olması, bir anlamda 'görmeden dönme!' tavsiyesine mazhar nitelik taşıması için bütün imkanlar seferber edilecek. Bu bağlamda Yozgat, bir güzel tarihî yapıya daha kavuşacak. Projesini tamamladığımız, restorasyonuna başlayacağımız bu güzel konak ‘Taş Konak’ ismiyle ve butik otel olarak hizmet verecek.

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