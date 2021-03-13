Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1557
ALTIN
419.455
DOLAR
7.5633
STERLİN
10.5396
EURO
9.0399

Taş işleme kursu devam ediyor

AYDINCIK ilçesinde İŞKUR destekli yarı değerli taşların işlenmesine yönelik açılan kurs devam ediyor.

13 Mart 2021 Cumartesi 00:19
Taş işleme kursu devam ediyor

Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifini ziyaret etti. Balkanlıoğlu, İlçede faaliyet gösteren İŞKUR destekli kadınlara yönelik, ametist ve yarı değerli taşların işleme kursundaki çalışmaları izledi, bilgi aldı. Kurs öğreticisi Nimet Türker, yürütülen çalışmalarla ilgili Kaymakam Balkanlıoğlu’a bilgi verdi. Kaymakam Balkanlıoğlu, kursa katılan kursiyer bayanlara bu sanata gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Kursiyer bayanlar ise Kaymakam Balkanlıoğlu’nun nazik ziyareti ve kendileriyle yakından ilgilenmelerinden dolayı teşekkür ettiler. 

Anahtar Kelimeler:
Taş Işleme Kursu Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KADINLAR iLMEK iLMEK iŞLiYOR
KADINLAR iLMEK iLMEK iŞLiYOR
Kadın Kooperatiflerine Destek
Kadın Kooperatiflerine Destek
Vali Polat, Covit19 bilgisi aldı
Vali Polat, Covit19 bilgisi aldı
Drenaj çalışmaları
Drenaj çalışmaları
Fidan dikimi
Fidan dikimi
Yenipazar’da Taziye Evi projesi
Yenipazar’da Taziye Evi projesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim