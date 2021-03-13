Taş işleme kursu devam ediyor

Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifini ziyaret etti. Balkanlıoğlu, İlçede faaliyet gösteren İŞKUR destekli kadınlara yönelik, ametist ve yarı değerli taşların işleme kursundaki çalışmaları izledi, bilgi aldı. Kurs öğreticisi Nimet Türker, yürütülen çalışmalarla ilgili Kaymakam Balkanlıoğlu’a bilgi verdi. Kaymakam Balkanlıoğlu, kursa katılan kursiyer bayanlara bu sanata gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Kursiyer bayanlar ise Kaymakam Balkanlıoğlu’nun nazik ziyareti ve kendileriyle yakından ilgilenmelerinden dolayı teşekkür ettiler.