TAŞ HAYAT BULUYOR

Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı Nimet Türker de, Vali Çakır’a atölyede taşların nasıl işlendiği konusunu anlattı. Aydıncık Kaymakamlığı'nca hazırlanan 'İşsizliğe Karşı İş Eğitimleri Projesi' kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde açılan Kıymetli Taş Kursu ve atölyesinden mezun olan kadınlar tarafından dernek kurularak, kazanılan beceriler geliştirilip, sanata dönüştürüldü. Bugün hem yurt içerisinde hem de yurtdışında büyük ilgi gören ‘yarı kıymetli taşlar’ olarak ifade edilen süs taşlarının, günümüzde sadece mücevher yapımında değil sağlık, turizm gibi farklı sektörlerde de kullanıldığının altı çizildi. Belediye Başkanı Ahmet Koçak, rezerv ve çeşitlilik açısından kıymetli taşlar, ilçenin farklı bölgelerinden çıkarıldığını söyledi. Koçak, ametist, kuvars, kalsedon, akik gibi yarı değerli taşların işlenerek bölge ve ülke ekonomisine kazandırılması, yeni istihdam alanı oluşturduğunu anlattı. Aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak görev yapan, Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı Nimet Türker, ilçenin yarı değerli taşlar bakımından zengin olduğunu, dağlardan toplanan ametist başta olmak üzere yarı değerli taşları kurdukları atölyede işlediklerini anlattı. Türker, "Toplanan taşların hangisi güzel, değerli ise onların kesim makinalarında kesimlerini yapıyoruz. Ortaya çıkan kısımlardan kolye, yüzük, bileklik gibi takı ve hediyelik eşya yapıyoruz. Burada çalışan kadınlarımız da yaptıklarından ev ekonomilerine katkı sağlıyor’’ diye konuştu. Vali Çakır, incelemelerinin ardından atölyede çalışan kadınları tebrik etti, başarı diledi.