TARTIŞMAYA NOKTA KOYDU

Erdal, Avukatı Mehmet Ali Bulut aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, ‘Yozgat masalları derleme çalışmasının’ Cumhurbaşkanlığı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından kısa adı TÜMAK-I ‘Türk Masalları Külliyatı-I’ Projesi adı ile projelendirilmiş bir çalışma olduğunu söyledi. Erdal açıklamasında, ‘’Projede Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Bilimi alanında uzman Öğretim Üyeleri editör, temsilci ve danışman sıfatları ile sorumlu olmuştur’’ ifadesine yer verdi. Kendisinin de bu projede Yozgat İl Temsilcisi olarak görevlendirildiğini kaydeden Erdal, proje kapsamında üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin Türk Halk Edebiyatı ve Türk Halk Bilimi derslerinin uygulaması bağlamında projeye dahil edildiklerinin altını çizdi. Erdal, ‘’Öğrenciler, ilgili derslerde aldıkları teorik bilgileri sahada derleme metoduna uygun şekilde, yani kaynak kişilerin bilgilerini belirtilerek uygulamakta ve derleyici sıfatıyla proje sistemine girerek Yozgat masallarının kayıt altına alınmasında görev almaktadır. Öğrencilerin yaptıkları bu derlemeden alınan puan ilgili dersin geçme/kalma not değil; uygulama puanı olarak ilgili dersin sınavında bir sorunun notu olarak verilmektedir. Bu derleme uygulaması sırasında öğrencilerden görsel doküman kayıtlarının sistem yüklenmesinde sıkıntı yaşanmaması için çoğunun zaten sahip olduğu çözünürlüğü yüksek ce Telefonu veya dijital fotoğraf makinesi kullanmaları belirtilmiştir. Derleme sırasında kaynak kişilerin onayının istenmiş olması, çalışmanın bilimselliği ve uydurma masal aktarımının önüne geçilmesi anlamında önemlidir’’ vurgusunu yaptı. Erdal, bugüne kadar Yozgat’ın halk kültürünü kayıt altına almak amacıyla yapılan hiçbir yayın ve derlemede bilimsel ahlak kuralları dışına çıkılmadığını, yapılan derlemelerin kaynak kişinin bilgileri verilmeden kayıt altına alınmadığını da sözlerine ekledi.

