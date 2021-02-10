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Tartı aletlerini muayene ettirin

YOZGAT Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf Möhür, Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına giren ölçü ve ölçü aletleri ile tartı aletlerinin periyodik muayeneye beyanname verme süresinin 1 Mart 2021 Pazartesi günü mesai bitiminde sona ereceğini belirterek, mükellefleri ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerini yaptırmaları konusunda uyardı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:47
Tartı aletlerini muayene ettirin

Möhür, su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için akaryakıt-LPG sayaçları, sıkıştırılmış doğal gaz ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları gibi ölçüm aletleriyle benzeri aletlerin periyodik, stok ve ilk muayene işlemleri için Türk Standartları Enstitüsü’nün yetkili olduğunu bildirdi. Möhür, ‘’Söz konusu ölçü aletlerine ilişkin başvurular https://basvuruportal.tse.org.tr adresli başvuru portalı üzerinden elektronik ortamda TSE’ye yapılacaktır. Son tarih 1 Mart 2021’dir’’ dedi.

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Tartı Aletlerini Muayene Ettirin
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