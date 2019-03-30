Tartı aleti uyarısı

Açıklamada, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına Dair Kanunla, Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklendiği hatırlatıldı. Bu muafiyet ile 1 Aralık 2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcılarına hak tanıdığı kaydedildi. Kullanıcıların, 28 Şubat 2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak, ölçü aletini kullanabileceklerinin altı çizildi.