TARSİM Toplantısı yapıldı

Sorgun İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda yapılan toplantıya Tarım Ankara Bölge Müdür Uzmanı Osman Tan, İl Müdür Yardımcısı Özgür Memiş, Sorgun ilçe Tarım Müdürü Cumhur Eser, Şube Müdürleri, görevli memurlar ve çiftçiler katıldı.



Pilot ilçe olarak Sorgun’da gerçekleşen toplantıda konuşan Tarım Ankara Bölge Müdür Uzmanı Osman Tan, 81 ilin, 81 ilçesi pilot bölge olarak seçildiğini bu ilçelerden bir tanesinin de Sorgun olduğunu belirterek “10 Kasım 2016 itibariyle 2016/2017 sezonu poliçe kesilmesi işlemlerinin başlaması ve pilot ilçelerde yapılacak olan "İlçe bazlı Kuraklık Verim Sigortası" eğitim toplantısını Sorgunda gerçekleştiriyoruz. Tarım Sigortaları Kanunu ile amaçlanan Tarım Sigortalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması ile üreticilerin doğal afetlerden ve diğer oluşabilecek risklerden korunması amacına yönelik, gerekli uygulamaları hatasız ve hızlı bir şekilde yürütmesini sağlamak için bilgilendirmektir” dedi.



İklim değişikliği ile ortaya çıkacak olaylar sonucu yaşanabilecek olumsuzluklardan korunabilmek için bazı tedbirlerin alınması gerektiğini söyleyen Tan, “Yıllar itibariyle kuraklık, don, dolu, şiddetli yağış, sel-su baskını ve fırtına gibi vuku bulan doğal afetler ülkemizde bölgemizde ve İlimizde bitkisel ve hayvansal üretimde önemli zararlara yol açmaktadır. Ülkemizde de tabii afetlerden zarar gören çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için; Cumhuriyet tarihimizde devrim olarak nitelendirebileceğimiz 21 Haziran 2005 tarihinde 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çıkartılmış 01.06.2006 tarihinde de ilk poliçe kesilmiştir. Tarım Sigortası olarak tanımlanan, bu risk transfer sistemleri içinde; bitkiler, bitkisel ürünler ve seralar, tarımsal yapılar, tarım alet ve makineleri ile çiftlik hayvanlarının, sürdürülebilir güvence altına alınması hedeflenmektedir” dedi.