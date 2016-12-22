TARSiM anlatıldı

Toplantıda TARSİM(Tarım Sigortaları Havuzu) Ankara Bölge Müdürü Murat Kaya çiftçilere TARSİM hakkında bilgi verdi.



Murat Kaya 2016-2017 tarım sigortaları kanunu ile amaçlanana tarım sigortalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması ile üreticilerin doğal afetlerden ve diğer oluşabilecek risklerden korunması amacına yönelik, gerekli uygulamaları hatasız ve hızlı bir şekilde yürütmesini sağlamanın yolunun bilgilendirme olduğunu belirtti.



İklim değişikliğiyle ortaya çıkabilecek olaylar sonucu yaşanabilecek olumsuzluklardan korunmak için bazı tedbirlerin mutlaka zamanında alınması gerektiğine dikkat çeken Kaya,



“Yıllar itibariyle kuraklık, don, dolu, şiddetli yağış, sel, su baskını ve fırtına gibi doğal afetlerin ülkemizde, bölgemizde ve ilimizde bitkisel ve hayvansal üretimde önemli zararlara yol açmaktadır. Ülkemizde de tabii afetlerden zarar gören çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için cumhuriyet tarihinde devrim olarak nitelendirebileceğimiz tarım sigortaları kanunu çıkarılmıştır” dedi.

