SORGUN İlçesinin Doğankent beldesinde KOP destekli kurulması planlanan Baklagil Pakatleme Tesisi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Doğankent Belediyesi’nin Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırladığı ‘KOP ile tarladan sofraya’ adlı proje kapsamında Doğankent Beldesi’nde 3 milyon 180 bin lira proje bedelli tesis kurulacak. Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, tesisin kurulmasıyla birlikte tarım alanından teslim alınacak ürünlerin, tesiste işlenip, paketlenerek, doğrudan pazara sunulacağını, böylece aracının kalkarak, tarım ürünlerinin tüketiciye daha az maliyetle, ucuz olarak ulaştırılacağını söyledi. Başkan Sungur, ‘’Köylümüz, üreticimiz yetiştirdiği, ürettiği baklagilleri daha kolay satma olanağı bulacak. Çiftçi için pazar, halk için istihdam, bölgemiz için marka, oluşturacak’’ dedi. Başkan Doğan, bu arada Toprak Mahsulleri Ofisi silolarını da kiralayarak, kurulacak tesise entegre edeceklerini kaydetti. Başkan Doğan, ‘’Tesislerin ihalesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Önümüzdeki yıl inşaata başlanılması gerekiyor. Beldemizde kurulacak bu tesis, tarım ve hayvancılığının merkezi olan ilimizin diğer bölgelerine de örnek teşkil etmesini bekliyoruz. Ürünlerimiz değerlendikçe, toprağın kıymeti de daha iyi anlaşılacaktır’’ diye konuştu.