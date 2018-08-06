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Tarla ve ahır yangını

SORGUN ilçesinde hasat edilmiş tarlada çıkan yangının diğer arazilere sıçraması sonucu, yaklaşık 750 ton saman, 3 kovan arı ve iki bağ yandı, bir su tankeri kullanılamaz hale geldi.

Tarla ve ahır yangını

SORGUN ilçesinde hasat edilmiş tarlada çıkan yangının diğer arazilere sıçraması sonucu, yaklaşık 750 ton saman, 3 kovan arı ve iki bağ yandı, bir su tankeri kullanılamaz hale geldi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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Tarla ve ahır yangını

Edinilen bilgiye göre, Büyük Kışla köyünde Berat Özdemir'e ait hasat edilmiş tarlada, balya makinesine sıkışan taştan çıkan kıvılcımdan kurumuş otlar tutuştu.  Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tarlayı saran alevler, diğer arazilere de sıçradı. Yangın, Çiğdemli, Doğankent, Sarıkaya, Sorgun, Yozgat itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.  Yangında, yaklaşık 750 ton saman, 3 kovan arı, iki bağ kül oldu, bir su tankeri kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili zarar tespit çalışması başlatıldı.

Öte yandan, Sarıkaya ilçesine bağlı Azapbaşılı köyünde bir ahırda çıkan yangında, 12 büyükbaş hayvan telef oldu. İbrahim Tekin’e ait ahırda bilinmeyen nedenle çıman yangını gören vatandaşların bildirmesi üzerine Sarıkaya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, ahırda bulunan 12 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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