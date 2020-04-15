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Yozgat
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TARLA SURUP, ODUN KIRIYORLAR

YURT genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da tüm din görevlileri ihtiyaç sahibi insanlara ulaşıp, hem ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de tarlalarını sürmelerine, odun kırmalarına, hayvanların bakımı gibi işlerde de vatandaşlara yardım ediyor.

15 Nisan 2020 Çarşamba 03:30
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TARLA SURUP, ODUN KIRIYORLAR

Bu zor süreçte görev bilinciyle hareket eden, devletin vatandaşa uzanan tebessüm eli olan, camide ezan, salâ ve dualarıyla cami dışında da 65 yaş ve üstü büyüklere, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara her türlü hizmeti sunmaya çalışıyor. Yozgat İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret edip, gıda ve ilaç gibi ihtiyaçlarını karşıladı, maaşlarını çekme konusunda yardımcı oldu. Vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ziyaretlerin devam edeceği bildirildi. 

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TARLA SURUPODUN KIRIYORLAR
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