TARLA SURUP, ODUN KIRIYORLAR

Bu zor süreçte görev bilinciyle hareket eden, devletin vatandaşa uzanan tebessüm eli olan, camide ezan, salâ ve dualarıyla cami dışında da 65 yaş ve üstü büyüklere, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara her türlü hizmeti sunmaya çalışıyor. Yozgat İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret edip, gıda ve ilaç gibi ihtiyaçlarını karşıladı, maaşlarını çekme konusunda yardımcı oldu. Vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ziyaretlerin devam edeceği bildirildi.