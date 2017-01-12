Tarımsal Yüksek Öğretim

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Duran Eryılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılıçarslan, Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karabacey, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol Akın, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Fakülte Dekanları, İl Genel Meclis Başkanı Halil Şahbaz, Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Yozgat Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi İsmail Karabulut, Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.





Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından repertuarında Yozgat türkülerinin bulunduğu mini konserle devam etti.

Programın açılış konuşmasını Ziraat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Osman Keleş yaptı. Keleş konuşmasında “Ülkemiz tarımını geliştirecek, çağdaş ülkeler düzeyine çıkaracak, bilgi ve teknolojiyi tarla ile buluşturarak donanımlı Ziraat Mühendisi yetiştirme amacımıza daha çok azim, uğraşı ve daha iyi eğitim alarak ulaşabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir Yozgat tarımı ve hayvancılığında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek tarım şehri olan kentimizde çiftçilerimize çok büyük destekler verildiğinin altını çizdi. Özdemir konuşmasının devamında “Bir ilde Ziraat Fakültesi yoksa o ilde tarımsal üretimden bahsedilmesi mümkün değildir. Bizim en büyük amacımız Ziraat Fakültesi öncülüğünde Yozgat’ın tarım ve hayvancılığını istenilen seviyeye getirmektir.” dedi.





Ziraat Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ konuşmasında: “Her geçen gün artan dünya nüfusunun yeterli ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan tarımsal üretimimizin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, tarımsal verimin ve kalitesinin artırılması yanında üretimin de çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu da ancak, iyi bir tarımsal öğretim sayesinde, bilinçli bir tarımsal üretim yapmakla, bilimin ve ileri teknolojinin gerektirdiği tarımsal üretim teknolojilerini uygulamakla mümkün olmaktadır.” dedi. Prof. Dr. Karadağ konuşmasının devamında Ziraat Fakültemizin ilimiz ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.





Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey konuşmasında tarımın insan hayatında köklü ve eski bir yeri olduğunu söyleyerek ziraatçılık mesleğinin insanlığın tarihi kadar eski olduğunu belirtti. Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey konuşmasının devamında şunları söyledi: “Üniversite olarak biz her fakültemizin öncelikle bulunduğu şehre, sonra da yetiştirdiği insan ve yaptığı bilimsel araştırmalarla ülkeye, millete, katkı sunmasını hedefliyoruz. Sadece kendi ülkemize, şehrimize değil, aynı zamanda yapılan bilimsel çalışmalarla dünyaya gelecekte yaşayacak insanların hayatına katkı sunmak durumundayız. Yozgat coğrafi alan itibari ile Türkiye’nin ortasında bir ilimiz ve Türkiye’de, tarım alanı olarak 15. Sırada, ancak bunun sonucunu tam olarak alamıyoruz. Bu noktada Ziraat Fakültemiz aracılığı ile şehrimiz insanına bir yol haritası çizebilirsek,

yönlendirebilirsek ve bu noktada üretimi artırmaları açısından destek olabilirsek kendimizi bahtiyar hissedeceğiz. Mektepli tarımın tarımsal öğretimin 171. yılını kutluyoruz. Her yıl bir sonrakinden daha iyi olmak zorunda. Gelecek yıl bugünü kutlarken, eğer elimizdeki veriler ve bizim yaptığımız çalışmalar bugünden daha iyi ise başarılı olacağız demektir. Bugünün yarına ışık tutacak başarılarla dolu olmasını diliyorum.” dedi. Yozgat Vali Yardımcısı Duran Eryılmaz “Modern ve teknolojik tarımda istenilen seviyeye ulaşmak için çiftçimizin mutlaka tarımsal öğretimle tanışması gerekiyor. Tarım şehri olan ilimizde çiftçimizin yüksek verim ve bol mahsul elde etmesi bilinçli tarımla mümkün olur. Bu konuda Ziraat Fakültesi’nin Yozgat’ta olması büyük bir kazanç.” dedi.





Açılış konuşmalarının ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürü Mehmet Şahin “Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Konularında Yapılan Çalışmalar” konulu konferans verdi.





Programda ayrıca TÜBİTAK projelerinin hazırlanmasında katkı sağlayan Ziraat Fakültesi öğretim elemanları Araş. Gör. Cüneyt Civelek, Araş. Gör. Sevim Atmaca, Araş. Gör. Selda Daler ve Araş. Gör. Tuğba Kılıç’a sertifikaları takdim edildi.



