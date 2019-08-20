Tarımsal yatırıma destek

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yatırımcılara verilecek hibe desteğinin şartları da ilan edildi. Yozgat il genelinde, Bitkisel, Hayvansal, Su Ürünleri ile Hayvansal ve Bitkisel orjinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Soğuk hava deposu, Çelik silo, Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, Yenilenebilir enerji üretim tesisleri, Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımlarına mali destek verilecek. Yatırım desteğinden yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2019 tarihina kadar başvurularını elektronik ortamda yapmaları istendi. Yatırım projesi onaylanıp, hibe almaya hak kazananların yatırımlarını 15 Kasım 2020 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.