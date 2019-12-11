TARIMSAL SULAMAYA DESTEK

Son 15 yıllık dönemde Yozgat il genelinde 3 yerleşim birimine yıllık 17,5 milyon metreküp içme suyu sağlayan Devlet Su İşleri, aynı süre içerisinde 5 Baraj ve 3 Gölet inşa ettirdi. 163 bin 320 dekar arazi sulamaya açıldı. Çiftçilere yıllık 94 milyon lira zirai gelir artışı sağlandı. Mevcutta işletmede olan 10 bin 640 dekar sulamada gerekli bakım ve onarımlar gerçekleştirildi. 53 dere ıslah edildi. Modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya, ülke tarımına katkı sunmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeraltı su havzalarının belirlenmesi için başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, yeraltı su havzaları ve barajlarının oluşturulmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Sorgun ilçesi Delibaş Deresinde DSİ teknik elemanlarınca yeraltı barajı etüd çalışmaları yapıldı.

SUDA TASARRUF

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı, bu yüzden sulama tesisleri inşa edilerek, en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damla sulama sistemlerinin devreye sokulmasına çalışıldığı kaydedildi. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirildiği, tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak, çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmeye çalışıldığı kaydedildi. Böylelikle, yağmurlama sulamalarında yüzde 35, damlama sulamalarında ise yüzde 65 oranında su tasarrufunun sağlandığı bildirildi. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğu ifade edildi. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiği, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediği bildirildi. Yozgat’ta 15 Mayıs 2019 tarihinde başlayan sulama sezonunun 30 Eylül 2019 tarihinde tamamlandığı hatırlatılarak, sulama sezonunda Yozgat merkez ve bağlı ilçelerindeki toplam 101 bin 9 dekar tarım arazisinin sulandığı açıklandı. 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 181 milyon 816 bin 200 lira katkıda bulunulduğu öğrenildi.