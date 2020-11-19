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Tarımın yüzü

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine dikilen sarmaşık binayı yeşile bürüdü, kuşlara yurt oldu.

19 Kasım 2020 Perşembe 00:23
Tarımın yüzü

YOZGAT Tarım Orman İl Müdürlüğü bahçesine 27 yıl önce dikilen sarmaşık, güzel görüntüsüyle vatandaşların dikkatini çekerken, kuşlara da yuva oluyor. İl Müdürü Tanju Özkaya, hizmet binalarının bir bölümünü kaplayan sarmaşığın yeşilliğiyle kuruma gelenin dikkatini çektiğini söyledi. Özkaya,  27 yıl önce bina önüne dikilen ve personelin bakımıyla büyüyen sarmaşığın aynı zamanda kuşlara da yuva olduğunu anlatarak, "İl Tarım Orman Müdürlüğü olarak böyle bir alana sahip olduğumuz için diğer kurumlara göre şanslıyız. İl müdürlüğünün adına yakışır şekilde bir yeşillik ve görsellik sağıyor" dedi. Sarmaşığın kış mevsiminde de kuşlara korunak olduğunu kaydeden Özkaya, "Kuşların doğal evi oluyor, kışın buradaki kuşları yemlemesini yapıyoruz. Bakımları her yıl düzenli yapılıyor, yıllar içinde bakımını üstlenen personelimize teşekkür ediyorum. Bu görseli korumak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, adeta gözümüz gibi bakıyoruz" ifadelerini kullandı. Kuruma gelen çiftçilerden Atila Ertuğrul da oluşan yeşilliğin binada güzel durduğunu belirtti. Ertuğrul, "Tarım müdürlüğünün güzel olması çiftçi olarak bizi mutlu ediyor.  Keşke diğer kurumları da bu şekilde yeşillendirseler. Bunu düşenlere, emeği geçenlere teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. 

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