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Tarımda Yükseköğretimin yıldönümü

YOZGAT Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen program ile Tarımsal Yüksek Öğretimin 174’üncü yılı kutlandı.

Tarımda Yükseköğretimin yıldönümü

YOZGAT Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen program ile Tarımsal Yüksek Öğretimin 174’üncü yılı kutlandı.

11 Ocak 2020 Cumartesi 03:03
Tarımda Yükseköğretimin yıldönümü

Yozgat Bozok Üniversitesi’nde düzenlenen programa Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Kayseri Şeker Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, bazı kurum müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Başaran, Kayseri Şeker Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve Ziraat Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilcisi Haydar Kutsal, günün anlam ve dönemine dair konuşma yaptılar. Protokol konuşmalarının yapıldığı programda Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Gökmen, ‘Meslek ve Ahlak’ konusunda katılımcılara konferans verdi. Prof. Dr. Sabri Gökmen hayatta en önemli şeyin sağlam bir karaktere sahibi olmak olduğunu belirterek, karakterli ve ahlaklı olmanın önemini anlattı. Program sonrasında katılımcılara kaz ikramında bulunuldu. 

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Tarımda Yükseköğretimin Yıldönümü
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