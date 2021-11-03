Tarımda traktörün yeri

Yozgat, ekonomisinin tarıma dayalı illerin ilk sıralarında yer aldığına dikkat çekilerek, ilde tarım işletmelerinde bulunması gerekli olan araç ve gereçlerin önemli olanların mevcut olduğu belirtildi. Selektör, çayır biçme, çapa, süt sağma makineleri ile süt soğutma tankının bölgede yetersiz olmasına karşılık, Türkiye genelinde bin hektar alana 28.65 traktör düşerken, Yozgat’ta aynı hektar alana 36.46 traktörün düştüğü bildirildi. Türk tarımına traktörün 1930’lu yıllarda girmeye başladığı, 1950’den sonra artış kaydettiğinin de altı çizildi. Traktörün tarım alanlarının dışında da yük taşıma, köy içi ziyaretler gibi farklı amaçlarda da kullanıldığı aktarıldı.