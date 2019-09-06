TARIMCILAR FUARDA BULUŞTU

Fuar alanında açılan stantlarda, modern teknolojinin ürünü olan tarım makinaları, sulama sistemleri, organik gıda ürünleri, hayvancılığa dair yeniliklerden örnekler tanıtıldı. Fuarda tarım aletleri ve gıda alanında üretim yapan yaklaşık 200 firma tarım sektörüne ait birçok ürünü sergileme imkanı buldu. Tarım ve hayvancılık üzerine alet, ekipmanların ağırlıklı olarak sergilendiği fuarda teknolojik donanımlara sahip beygir gücü yüksek traktörler vatandaşların ilgisini çekti. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yöresel gıda ürünleri de fuarda satışa sunuldu ve tanıtımları yapıldı. Tarım fuarının kapıları ziyaretçilerine 5 gün açık olacak. Yozgat Valisi Kadir Çakır, fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu. Çakır, "Fuar hem Yozgat'ın tanıtımı hem yerli üretimin tanıtımı açısından önemli bir organizasyon, emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de katılımcı firmalara teşekkür etti. Başer, fuarların üretici ile tüketicileri buluşturan önemli organizasyonlar olduğunu ifade ederek, "AK Parti olarak Yozgat'ta tarım ve hayvancılığın gelişimi için gayret gösteriyoruz. Hibe yatırımları olsun tarım ve kırsal kalkınma yatırımları olsun, doğrudan destek yardımlarında çiftçimize katkı sunuyoruz. İnşallah inşaatı devam eden barajlarımızın bitmesiyle birlikte Yozgat, tarım ve hayvancılığın merkezi olacak. İnşallah Et ve Süt Kurumu'nun, süt bölümünün açılmasıyla hayvancılık yapan kardeşlerimizi bu kurumumuz ile buluşturma arzusundayız" diye konuştu.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de fuarın hayırlı olması dileğinde bulundu. Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Sinan Çelik de, “Tarım fuarımız 5-8 Eylül tarihlerinde açık olacak. Bu sene 100 bin üzerinde ziyaretçiyi fuarımıza bekliyoruz. Amacımız son teknolojik ürünleri çiftçimizle buluşturmak. Bu fuar, Yozgat'ın dışarıya açılan bir penceresi, çiftçimizin ürettiği ürünleri çevre illerden gelen vatandaşlara tüketicilere ulaştırabileceği bir pazar durumundadır" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Hayvancılık Fuarın açılışını, Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt birlikte yaptı. Vali Çakır ve beraberindekileri stantları gezerek, tarım sektöründe kullanılan ekipmanlar, ürünler konusunda bilgiler aldı.