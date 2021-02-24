Tarıma sulama desteği

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yozgat’a yapılan yatırımlarla devasa projelerin hayata geçirildiğini, depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı, içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalıştıklarını söyledi. DSİ Genel Müdürü Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışlarının meydana geldiğini anlattı. Yıldız, ‘’Bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır’’ dedi. Yıldız, özellikle modern sulama projelerinin ülke için son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, son 18 yılda Yozgat’ta inşa edilen 24 sulama tesisi ile 199 Bin 170 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını, böylece Yozgat topraklarının daha bereketli hale getirilerek, çiftçilere yıllık 146 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladıklarını bildirdi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

DSİ Genel Müdürü Kaya yıldız, Yozgat için sulamanın öneminin çok büyük olduğunu, bunun için 5 sulama inşaatının devam ettiğini bildirdi. Yıldız, ‘’İnşaatı devam eden 5 sulama tesisinin tamamlanması ile toplam 110 Bin 260 dekar arazi sulanması sağlanacak olup, milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 100 Milyon 325 Bin 720 lira katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Yozgat zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır’’ şeklinde konuştu.

Yıldız, İç Anadolu’nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Yozgat’ta ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda 99 tesis ile 1 Milyar 725 Milyon 20 Bin 148 lira tutarında yatırım yaptıklarını vurguladı. Yıldız, ‘’Yozgat’ta son 18 yılda 7 baraj ve 5 gölet inşa ettik. İnşaatı devam eden 7 Baraj 2 Gölet ile 172 Bin 310 dekar arazi daha sulamaya açılacaktır. Diğer taraftan, Yozgatlı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Yozgat’ın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 7 baraj, 2 göletin yapım çalışmalarının devam etmektedir’’ ifadelerini kullandı. DSİ Genel Müdürü Yıldız, Yozgatlı vatandaşların içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla projelendirilerek yapımı tamamlanan içme suyu tesisleri ile 261 bin 77 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 17,50 milyon metreküp arıtılmış içme suyu temin edildiğini anlattı. Yıldız, ‘’Bu kapsamda 1 baraj, 82,7 kilometre isale hattı, 1 tünel, 1 regülatör, 4 depo, 3 terfi merkezi ve günlük 62.300 metreküp kapasiteli arıtma tesisi inşa edilmiştir” dedi. Yıldız, Yozgat’ta taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 57 taşkın koruma tesisi ile 49 yerleşim yeri ve 14 Bin 800 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını, 2 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.