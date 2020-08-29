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Tarıma sulama desteği

Sorgun ilçesindeki tarım alanlarını sulamaya yönelik olarak projelendirilen Gevrek göletinde inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:47
Tarıma sulama desteği

DEVLET Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat’ta gerçekleştirilen yatırımlarla mümbit topraklar su ile buluşturulup,  içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Yozgat il genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Devlet Su İşleri, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaya devam ediyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Yozgat il genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı. Sorgun ilçesinde bulunan Gevrek Göleti’nde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Göletin tamamlanması ile 8 bin 60 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi. Genel Müdür Yıldız, Gevrek Göleti’nin temelden 28 metre yüksekliğinde ve 2.66 milyar metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu anlattı. Yıldız, ‘’Göletin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır” dedi. 

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Tarıma Sulama Desteği
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