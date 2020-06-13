Tarıma sulama desteği

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldızı ziyaret ederek, yapımı devam eden Oğulcuk ve İnadık barajlarının son durumu hakkında bilgi aldı, yeni hedef projeler için istişarede bulundu. Başer, Yozgat’ta atıl durumda bulunan ve boşa akan akarsuların tarıma kazandırılması için projelerin devam ettiği hatırlatarak, projelerin hayata geçmesiyle geleneksel tarımsal üretimden, sulu tarıma geçileceğini söyledi. Başer, yapımı devam eden Boğazlıyan Oğulcuk barajının, 15,98 milyon metreküp su depolayarak 18 bin 720 dekar tarım arazisi sulayacağını bildirdi. Başer, ‘’Yerköy İnandık barajı ise Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili’nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu toplamda 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacaktır. Bu projelerin tamamlanmasıyla Yozgat’ta buğday ekimi dışında yılda birden fazla üretim mümkün olacak ve bu üretimin çiftçilerimizin ekonomisine olumlu yönde yansıyacaktır” dedi.

TEMEL BETONU İMALATI

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, yönetilmesinde lider kuruluş olduklarını hatırlatarak, su kaynaklarını bilime, tekniğe uygun olarak, faydalananların kullanımına sunmak, suyun zararlarından korunmak amacıyla, su ve ilgili toprak kaynaklarının çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik esasları dâhilinde geliştirilmesini sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Yıldız, Yozgat’ta yaptıkları yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme, kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini anlattı. Yıldız, Yozgat’ta son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına vurguladı. Yıldız, çalışmaları devam eden İnandık Barajının depolayacağı 31 bin 10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili’nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu toplamda 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘’Yerköy İnandık Barajı ve sulamasının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile 670 lira dekar başına gelir artışı, bin kişiye istihdam imkânı, milli ekonomiye 16 milyon 770 bin lira yıllık katkı sağlanması hedeflenmektedir. İnşaat kapsamında, gövde altı sıyırma kazıları, ana kaya zemin parametrelerinin tespiti için gerekli olan deneyler tamamlanarak temel betonu imalatına başlanmıştır. Sağ sahilde yamaç kazısı devam ederken, Sol sahilde temel betonu imalatı devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme yüzde 17 seviyesindedir’’ diye konuştu.