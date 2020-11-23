TARIMA ORAN’DAN DESTEK

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansının ‘Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı’ kapsamında, Yozgat, Kayseri, Sivas bölgesinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, katma değerli ürünlerin, yenilikçi uygulamaların ve örgütlenmenin yaygınlaştırılması, kırsal turizme yönelik destinasyonların oluşturulması için üretilecek projelere 15 milyon lira destek sağlanacak. Gıdanın öneminin daha iyi anlaşıldığı yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde özellikle ata tohumlarının ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik projeler de söz konusu destekten pay alacak. Program sayesinde, kırsalda yaşayan vatandaşların sosyo-ekonomik gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, 2010 yılından beri bölge illerinin kalkınması için çeşitli hibe destekleri verdiklerini söyledi. Kilci, 10 yıldır verilen desteklerin cari fiyatlarla 300 milyon lirayı aştığını, bölgedeki toplam yatırım tutarının ise 550 milyon lirayı bulduğunu belirterek, "2020 yılı içinde kırsal kalkınma alanında mali destek programı ilan ettik. Bu programla amacımız, bölge illerimizdeki tarım ve hayvancılık odaklı kırsal kalkınmanın desteklenmesi, kırsal turizmle beraber buradaki ögelerin pazarlanması ve ülkemizin ulusal ve uluslararası anlamda değerinin artırılmasıdır" dedi. Programda birkaç önceliklerinin olduğunu dile getiren Kilci, "Bunların başında, özellikle kırsal alanda tarım ve hayvancılık odaklı kadın örgütlenmesinin artırılması, kooperatifleşmenin desteklenerek kurumsal yapılara kavuşturulması geliyor. Aynı zamanda en önemli eksiklik kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin pazarlanması... Dolayısıyla pazarlama aktivitelerinin de desteklenmesini düşünüyoruz. Bir diğer önceliğimiz ise kırsalda tarım ve hayvancılığın katma değerli bir yapıya kavuşturulması. Bunun gerek teknolojik tarım ve hayvancılık imkanlarının kullanılması gerekse de tıbbı ve aromatik bitkiler gibi daha katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılmasıyla olacağını düşüyoruz. Bu anlamda gelecek projeleri bekliyoruz" diye konuştu.

PROJE BAŞINA DESTEK

Özellikle pandemi sürecinde gıdanın öneminin daha iyi anlaşıldığını söyleyen Kilci, "Ülkemizdeki tüm kesimler gıda üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Biz de Ajans olarak tarım ve hayvancılık odaklı çalışmalara önem verdik. Ata tohumlarının geliştirilmesini önemsiyoruz. Ülkemizde binlerce yerel ata tohumu var. Bunların tekrar ortaya çıkarılması ve kaybedilmemesi, bunlar için gerekli pazarlama ağlarının kurulması, üretim, paketleme ve çiftçiyle buluşturma ağlarının kurulması bir diğer önceliğimiz" ifadelerini kullandı. Kilci, tarım ve hayvancılık alanında birçok atığın ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Bu atıklar hem çiftçiler için sorun oluşturuyor hem de değerlendirilmeyen potansiyel. Bu atıklar konusunda da projeleri bekliyoruz" dedi. Proje başvurularında son tarihin 31 Aralık olduğunu belirten Kilci, proje başına en az 250 bin, en fazla 1 milyon lira destek vermeyi planladıklarını kaydetti. Kilci, toplamda 15 milyon liralık destek verileceğini dile getirerek, proje sahiplerine her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.