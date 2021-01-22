Tarıma hibe desteği

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, pandemi döneminde tüm ülkede olduğu gibi Yozgat’ta da suyun öneminin farkına varıldığına vurgu yaparak, barajların göletlerin devreye sokulduğunu, şimdide suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik kapalı devre sulama sistemine geçilmesi için çalışmalar yapıldığını bildirdi. Başer, ‘’Son 3 yılda KOP bölgesinde Konya ilinden sonra en çok proje kapsamında hibe alan ilin Yozgat oldu. TKDK hibelerinde Türkiye genelinde Yozgat 6. sırada bulunuyor’’ dedi. Başer, Konya Ovası Kalkınma İdaresi (KOP) Başkanlığı'ndan Yozgat’a geçtiğimiz yıla kadar 56 milyon 75 bin 929 lira proje desteği sağlandığını bildirdi. Başer, Yozgat'ta hazırlanan 8 Kapalı Devre Sulama Sistemi Projesi'nin KOP tarafından desteklendiğini anlattı. Başer, tarımsal sulamada tasarruf edilmesi amacıyla hazırlanan yeraltı ve damlama sulama sistemiyle ilgili hazırlanan projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğinin de altını çizdi. Başer, son olarak Boğazlıyan ve Çandır ilçelerindeki tarım alanlarının sulamasına yönelik inşa edilip, yenileme çalışması yapılan Uzunlu Barajı’nda biriken suyu tarım alanlarına taşıyan kanalların yer altına alınmasına yönelik açılan ihale sürecinin de tamam olduğunu açıkladı. Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Boğazlıyan Uzunlu Barajımızın sulama borularını yeniliyoruz. Yaklaşık 200 kilometrelik bir alanda boru yenileme çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız’’ şeklinde konuştu.