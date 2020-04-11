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Yozgat
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TARIMA CANSUYU

Yozgat ile birlikte Amasya, Çorum, Tokat illerindeki tarım alanlarını sulayacak olan Aşağı Çekerek sulama Projesi’nin ikinci kısım çalışmaları için hazırlıklar tamam.

11 Nisan 2020 Cumartesi 03:24
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TARIMA CANSUYU

TÜRKİYE'nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden Yozgat'ta, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu sulama tesislerinin yapımı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın talimatları doğrultusunda Çekerek Barajı sulama tesislerinin ikinci etabının de ihale aşamısana gelindi. Birinci etap çalışmalarının yüzde 49'luk kesimi tamamlandı. CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay’ın talimatıyla, yaklaşık 11 bin hektar tarım arazisinin dahil edildiği, Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulamaları Projesi’nin ikinci kısım işinin yapımına bu yıl başlanacağı açıklandı. Su kaynağı olarak Çekerek Barajı’nın kullanılacağı sulama projesi ile toplam 23 bin 430 hektar tarım alanında daha sulu tarıma geçilerek, daha bol ve kaliteli tarımsal üretim yapılabilecek, ürün deseni de çeşitlenecek. Projenin birinci kısım işi kapsamında, ana boru hattının 17 kilometrelik bölümü ile 759 hektar alanın sulama şebekesinin inşaat çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. 2017 yılında ihale edilen birinci kısım işinin bugüne kadar yüzde 49’luk bölümü tamamlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın talimatıyla yaklaşık 11 bin hektar tarım arazisinin dahil edildiği ikinci kısım işinin yapımına da bu yıl başlanması planlandı. TOKİ tarafından yapılacak, 25 projenin bulunduğu ikinci kısım işi için TOKİ ve DSİ arasında geçen ay çerçeve protokolü imzalandı. Bu kapsamda 2020 yılı içinde TOKİ tarafından ihaleler yapılarak çalışmalara başlanacak.
KÖSRELİK BARAJI 
SUYA KAVUŞUYOR
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, geçen yıl yüzde 37’sinin tamamlanmasının ardından yapımı duran Aydınlık ilçesindeki Kösrelik Barajı  Projesi’nin de süratle ihale edilmesi, çalışmaların başlaması için talimat verdiği öğrenildi. Baraj, tamamlandığında depolayacağı 1,6 milyon metreküp su ile 5 bin 970 dekar zirai arazinin suya kavuşması sağlanacak. Kösrelik Barajı için ihale çalışmalarına başlandığı bildirildi.

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