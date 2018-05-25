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Tarıma alt yapı hazırlıyorlar

YOZGAT’ta sulu tarım yapılabilmesi için gerekli olan alt yapı hizmetleri dışa bağımlı olmadan gerçekleştiriliyor.

Tarıma alt yapı hazırlıyorlar

YOZGAT’ta sulu tarım yapılabilmesi için gerekli olan alt yapı hizmetleri dışa bağımlı olmadan gerçekleştiriliyor.

25 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Tarıma alt yapı hazırlıyorlar

Yozgat’ta faaliyet gösteren Çözüm Mühendislik, Türkiye’nin önemli tarımsal bölgelerinden Yozgat’ta tarımsal sulama için gerekli olan enerji alt yapısının kurulumunu gerçekleştiriyor. Tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan sulu tarım, Yozgat’ta sulama amaçlı inşa edilen baraj ve göletlerden sağlanıyor. Çözüm Mühendislik ise çiftçilerin suyu tarlaya ulaştırabilmesi için gerekli olan elektrik enerji ağının inşasını gerçekleştiriyor. Türkiye elektrik pazarında önemli bir konuma sahip olan Çözüm Mühendislik, yaptığı projelerle tarımsal üretime de katkı sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde açılan tarım ve hayvancılık fuarlarında da yer alan Yozgat firması Çözüm Mühendislik, çiftçi ve üreticilere enerji ve tarımsal sulama konularında her zaman yardım ve desteğe hazır olduklarını hatırlattı.


 

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