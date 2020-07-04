Tarım ve turizme yatırım

YOZGATLI iş adamları, ilin ekonomik yönden gelişmesine yönelik başlattıkları yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Genç iş adamlarından Alpaslan Akyüz, ESA adlı şirket ile tarımsal üretimin pazarlanmasına yönelin, EMA şirketi ile de Atatürk Yolunda inşasını planlandığı otel ile turizm sektörüne hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ESA Grup tarafından bu yıl Ekim ayı içerisinde açılışı yapılacak olan tesisin yatırım tutarının 1,7 Milyon lira olduğunu, ilk etapta 40 kişinin istihdam edileceğini söyledi. ESA Grup Başkanı Alpaslan Akyüz, tesis inşaatının devam ettiğini, 3 ay içerisinde hizmete açmayı planladıklarını bildirdi. Akyüz, ESA Grup bünyesindeki tesiste bakliyat eleme nitelikli tarım ürünleri satışı ve pazarlamasının yapılacağını bildirdi. Akyüz, Atatürk yolu üzerinde inşa edecekleri EMA Restoran ve Hotel inşaatının önümüzdeki yıl sonunda hizmete açılacağını bildirdi. Akyüz, ‘’Yozgat’ın ilk 5 yıldızlı oteli olacak olan 120 oda ve 210 yatak kapasitesine sahip tesisimizde bin kişilik çok amaçlı konferans salonu ile de kongre turizmi açısından Yozgat’taki önemli bir boşluğu dolduracağını umuyoruz. Yaklaşık 22 milyon lira yatırım tutarı olan tesiste 75 kişi istihdam edilecektir’’ diye konuştu.