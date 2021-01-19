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Tarım sektörüne KOP desteği

KOP İdaresi Başkanlığı, sorumluluk alanındaki illere yönelik sulama altyapısı, tarım ve hayvancılık öncelikli finansman hibe desteklerini sürdürüyor.

19 Ocak 2021 Salı 00:46
Tarım sektörüne KOP desteği

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, sorumluluk bölgesinde yer alan 8 ile yönelik sulama altyapısı, tarım ve hayvancılık öncelikli finansman hibe desteklerini sürdürüyor. Dünya genelinde hayatı olumsuz etkileyen Pandeminin, tarımsal ve hayvansal üretimde ülkelerin kendi kendine yetebiliyor olması gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkarttığına dikkat çekilerek, sulama altyapısı, tarım ve hayvancılık öncelikli finansman hibe desteklerinin de önem kazandığı vurgulandı. KOP Başkanı Halil İbrahim Tongur, ‘’Tarımsal üretimin ve hayvancılığın stratejik önemi günümüzde çok daha fazla anlaşılmaya başlanmıştır. Bu öneme uygun politikalar geliştirip uygulayabilen ülkelerin hemen hemen tamamı günümüzde gelişmiş ülkeler grubunda yer almaktadır” dedi. Tongur, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesinde sulama, tarım hayvancılık, enerji ve sosyal projelere önemli destekler verdiklerini belirtti. Tongur, ülkemizde yürütülen hayvancılık politikalarında kullanılan araçlar ne olursa olsun temel amacının, verimliliği arttırmak, piyasa istikrarı sağlamak, girdi maliyetlerini düşürmek, sektörde çalışanların gelir seviyesini yükseltmek, tüketici fiyatlarını makul seviyelerde tutmak, arzın sürekliliğini sağlamak, dünyanın bu alandaki önemli ülkeleriyle rekabet edebilir hale getirmek olması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Tongur, KOP Bölgesinin sahip olduğu geniş tarım alanları ve coğrafi yapısı ile Türkiye’de büyükbaş hayvan varlığı ve sanayisi ile öne çıkan bir bölge olduğunu sözlerine ekledi.

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Tarım Sektörüne KOP Desteği
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