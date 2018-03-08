TARIM ONLARDAN SORULUYOR

Evin, ailenin ve çocukların sorumluluğunun yanı sıra tarımda çalışarak işgücüne ortak olan kadınlar, Yozgat’ta tarım ve hayvancılık sektörünün en önemli aktörü olarak karşımıza çıkıyor. Tarımda, kadınların ücretsiz aile işçisi olarak çalıştıkları kaydedildi. Tarımdaki kadın gücünün, büyük oranda ‘aile yardımcısı’ sıfatıyla ücretsiz çalıştıkları, kadınların tarım sektöründeki payını azaltmak yerine artarak devam ettiğine dikkat çekildi. Yozgat’ta çalışan kadınlardan yüzde 51’inin tarım ve hayvancılık sektöründe çalıştıkları ifade edildi. Yozgat'ta tarım sektöründen umduğunu bulamayan erkek nüfus şehirlere yöneldi. Köydeki tarımsal işler kadın gücüne bırakıldı. Kadınlar tarım alanlarını ekiyor, bakımını yapıyor, hasat döneminde ise devreye erkekler giriyor. Bir anlamda kadının alın teri ile yetiştirdiği ürünün bedelini almaya sıra geldiğinde erkek egemenliği ön plana çıkıyor.

