TARIM MASAYA YATIRILDI

YOZGAT’ın tarımsal üretimde önemli merkezlerinden birisi olmasına karşın bu özelliğini gelişmelere ayak uyduramaması nedeniyle yitirmeye başlayan Şefaatli ilçesinin, yeniden tarım sektöründe söz sahibi olmasına yönelik adımlar atılmaya başlandı. Kaymakam Muhammed Fatih Ünlü, ‘Tarımsal üretimi geliştirme’ çalışmaları kapsamında siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu. Toplantıya, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Yusuf Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ali Bektaş, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Yüksel Çelebi, İYİ Parti İlçe Başkanı Namık Kılıçaslan katıldı. 'Tarımsal Üretimi Geliştirme' projesi kapsamında düzenlenen toplantıda, İlçede tarım arazilerinden daha fazla nasıl verim alabileceği, tarımsal üretiminde daha etkili olunabilmesi için alınması gereken konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

SALÇA FABRİKASI

Şefaatli Ziraat Odası’nın Belediye ile ilçede yetiştirilen domates ve biberlerin işlenerek, salça yapılmasına yönelik başlatılan çalışmalar da toplantıda ele alındı. Kurulacak Salça fabrikası ile ilgili hazırlanan projeler destek alınmak üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl koordinatörlüğüne teslim edildi. Şefaatli ilçesine bağlı köylerde geniş çaplı araştırmalar yapılarak, üretimi yapılan domates ile birlikte biberin işlenerek, salça haline getirilmesinin ekonomiye katkı sağlayıp, hem istihdam yaratılması hem de ilçe ekonomisine hareket getirmesi açısından salça fabrikası tesisinin kurulmasına ihtiyaç olduğu belirtildi. Tarım alanlarının sulanabilir hale gelmesi sonucunda alternatif ürün olan domates ve biber ekimi bölgede ivme kazandığı kaydedildi.

KARANLIK DERE VADİSİ

Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasında yer alan içerisinden Delice Irmağı ve demiryolu hattının geçtiği Karanlık Dere Vadisi’nin ıslah edilerek, sebze ve meyve üretimine yeniden açılması konusu da değerlendirildi. Önceki yıllarda, vadinin ıslah edilerek, mevcut meyve ve yaş üzüm çubuklarının yenilenmesi, bitki örtüsünün korunması, geliştirilmesi konusunda alınması gereken önlemler değerlendirildi. Vadi içerisinde, meyve, sebze ve üzüm dışında doğal olarak yetişen farklı bitkilerin de bulunduğunun altı çizildi. Karanlık Dere Vadisi içerisinde Şefaatli ve Yerköy ilçelerini birbirine bağlayan yolda da iyileştirme çalışmalarına başlanıldı. Yolun geçit vermeyen kesimlerinde kayalar kırılarak, genişletilme çalışması başlatıldı.