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Tarım krediden bilişim atağı

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği bilişim ağını geliştirmek için ilana çıktı.

12 Mart 2021 Cuma 00:42
Tarım krediden bilişim atağı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, 6 il birim ve bölge kooperatifleri için masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı ve modem satın alma ihalesi düzenleyecek. Tekliflerin, en geç 26.03.2021 saat 18.00 tarihine kadar kapalı zarf içinde yazılı olarak, ilanda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekmektedir.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/754535/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/-6-il-birim-ve-bolge-kooperatifleri-icin-masaustu-bilgisayar-laptop-yazici-ve-modem-satin-alinacaktir

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Tarım Krediden Bilişim Atağı
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