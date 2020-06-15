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Yozgat
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Tarım işçileri taramadan geçirildi

Yozgat’ta tarım alanlarında çalışmak üzere gelen ailelerin kaldığı çadırlarda genel kontroller yapılıp, sağlık taraması gerçekleştirildi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 00:04
Tarım işçileri taramadan geçirildi

YOZGAT’ta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çeşitli illerinden gelen tarım işçilerine yönelik genel tarama yapıldı, sağlık kontrolleri gerçekleştirilip, hijyen eğitimi verildi.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sağlık Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile asayiş olaylarının engellenmesi şüpheli şahısların kontrol edilmesi, pandemi sürecinde geçici tarım işçilerinin sağlık taraması yapıldı.
Sağlık ekipleri tarafından, çadırlarda barınan tarım işçileri ve yakınlarının ateş ölçümleri yapıldı, hijyen eğitimi verildi. Korona virüs (Kovid-19) hastalığı hakkında sağlık personeli tarafından gerekli bilgiler verildi. Tarımsal üretimin sürekliliği açısından oldukça önemli bir fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları yerlerden başka yerlere gidişlerinde yaşanabilecek aksamaların yaşanmaması için sağlık taramalarının devam edeceği kaydedildi.
Emniyet ve Jandarma ekipleri ise, tarım işçilerinin güvenlik taramalarını bilgisayar sistemi üzerinden gerçekleştirdi. 

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Tarım Işçileri Taramadan Geçirildi
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