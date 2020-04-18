Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98180
ALTIN
375.144
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6659
EURO
7.5357
Flaş Haber
Karantina Sona Erdi!
Kapat

Tarım işçileri gelmeye başladı

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgeleri arasında yer alan Yozgat’a her yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerden gelen tarım işçileri, korona virüsü nedeniyle bu yıl gecikmeli olarak gelmeye başladı.

18 Nisan 2020 Cumartesi 01:42
Tarım işçileri gelmeye başladı

Yozgat Valisi Kadir Çakır, tarım işçilerinin kente gelmeye başladığını söyledi. Vali Çakır, "İlimiz önemli bir tarım bölgesidir. Şu ana kadar il dışından 400 tarım işçi gelmiştir, bu rakamın 10 bine çıkmasını bekliyoruz. Tarım işçileri için de gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Yurt dışından gelecek olanlar için herhangi bir karantinaya gerek duyulması halinde KYK yurtlarımız hazır vaziyette bekletilmektedir" dedi. Vali Çakır, Kızılay’ın da devreye sokularak, Yozgat’a gelen tarım işçilerine ilave çadırlar kurularak, sosyal mesafe kuralına uygun davranılmasının saklanılacağını bildirdi. Vali Çakır, ‘’Geçen yıl bu konuda yaptığı ziyaretlerde tarım işçilerinin sağlıksız koşullarda çalıştıklarını gördük. İyileştirme planımız vardı. Korona virüs tedbirleri ile daha önce planladığımız iyileştirme çalışmalarını birleştirdik. Yakından takip edilecek, sağlık kontrolleri yapılacak, tarım alanlarında çalışmaları sağlanacaktır’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Tarım Işçileri Gelmeye Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MESAFELi TANITIM!
MESAFELi TANITIM!
Demirer, programların gözdesi oldu
Demirer, programların gözdesi oldu
Şahin’den koruyuculu sedye
Şahin’den koruyuculu sedye
Diziyi Yozgat’tan yönetiyor
Diziyi Yozgat’tan yönetiyor
Tarım, hayvancılık bitti!
Tarım, hayvancılık bitti!
Dere ıslahına başlandı
Dere ıslahına başlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim