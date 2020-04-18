Tarım işçileri gelmeye başladı

Yozgat Valisi Kadir Çakır, tarım işçilerinin kente gelmeye başladığını söyledi. Vali Çakır, "İlimiz önemli bir tarım bölgesidir. Şu ana kadar il dışından 400 tarım işçi gelmiştir, bu rakamın 10 bine çıkmasını bekliyoruz. Tarım işçileri için de gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Yurt dışından gelecek olanlar için herhangi bir karantinaya gerek duyulması halinde KYK yurtlarımız hazır vaziyette bekletilmektedir" dedi. Vali Çakır, Kızılay’ın da devreye sokularak, Yozgat’a gelen tarım işçilerine ilave çadırlar kurularak, sosyal mesafe kuralına uygun davranılmasının saklanılacağını bildirdi. Vali Çakır, ‘’Geçen yıl bu konuda yaptığı ziyaretlerde tarım işçilerinin sağlıksız koşullarda çalıştıklarını gördük. İyileştirme planımız vardı. Korona virüs tedbirleri ile daha önce planladığımız iyileştirme çalışmalarını birleştirdik. Yakından takip edilecek, sağlık kontrolleri yapılacak, tarım alanlarında çalışmaları sağlanacaktır’’ diye konuştu.